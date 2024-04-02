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Haberler Ekonomi İzmir'e sezonun ilk kruvaziyeri geldi! 2 milyon yolcu hedefi

İzmir'e sezonun ilk kruvaziyeri geldi! 2 milyon yolcu hedefi

Son dakika İzmir haberleri... Sezonun başlaması ile birlikte İzmir Limanı'na bu yılın ilk kruvaziyeri geldi. 707 yolculu Astoria Grande adlı gemideki Rus turistler Kemeraltı Çarşısı'nı ve Efes Antik Kenti'ni ziyaret edecekler.

AA
İzmir’e sezonun ilk kruvaziyeri geldi! 2 milyon yolcu hedefi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 707 yolculu "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Mısır ziyaretinin ardından İzmir'e geldi.
Gemideki çoğunluğu Rus turistler, kent merkezindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı ile Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni ziyaret edecek. Astoria Grande, gece Bartın'ın Amasra ilçesine hareket edecek.

İzmir’e sezonun ilk kruvaziyeri geldi! 2 milyon yolcu hedefi

"REZERVASYONUN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, AA muhabirine bu yıl kruvaziyer beklentilerinin çok büyük olduğunu söyledi.

Geçen yıl ülke genelinde 1,5 milyon yolcuya ulaşıldığını ifade eden Öztürk, "Bu seneki beklentilerimiz çok daha fazla. Kuşadası'nda 560, İzmir'e 68, Çeşme'ye 74 gemi bugünden rezervasyonlarını yapmış durumdalar. Rezervasyonun artacağını düşünüyorum. Türkiye genelinde 2024'ü çok rahat bir şekilde 2 milyon yolcuyla kapatırız." dedi.

İzmir’e sezonun ilk kruvaziyeri geldi! 2 milyon yolcu hedefi

Öztürk, İzmir'e daha fazla geminin gelmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Tüm fuarlara, tanıtım toplantılarına katılmaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra direkt kruvaziyer temsilcileriyle ve bulundukları merkezlerdeki üstler yöneticileriyle İzmir'i, bölgemizi, tüm Türkiye'yi tanıtmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

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