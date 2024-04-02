İzmir’e sezonun ilk kruvaziyeri geldi! 2 milyon yolcu hedefi

"REZERVASYONUN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, AA muhabirine bu yıl kruvaziyer beklentilerinin çok büyük olduğunu söyledi.



Geçen yıl ülke genelinde 1,5 milyon yolcuya ulaşıldığını ifade eden Öztürk, "Bu seneki beklentilerimiz çok daha fazla. Kuşadası'nda 560, İzmir'e 68, Çeşme'ye 74 gemi bugünden rezervasyonlarını yapmış durumdalar. Rezervasyonun artacağını düşünüyorum. Türkiye genelinde 2024'ü çok rahat bir şekilde 2 milyon yolcuyla kapatırız." dedi.

