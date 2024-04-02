Sürdürülebilir büyüme kalıcı refah sağlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim gecesi yaptığı konuşmasında hükümetin önümüzdeki sürece ilişkin atacağı adımların ipuçlarını verdi. Deprem Bölgesinin yeniden ihyasına dikkat çeken Erdoğan, ekonomik sıkıntılara odaklanacaklarını kaydetti.

"POPÜLİZMDEN KAÇTIK"

Erdoğan, "Ekonomide yol haritamız olan Orta Vadeli Program ve 12'inci Kalkınma Planımızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık. Ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek popülist adımlardan uzak durduk. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını, yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. İş dünyamızdan bürokrasiye, esnafımızdan çiftçimize, tüccarımıza, işçimize, öğrencilerimize kadar herkes kendi asıl gündemine odaklanabilecekler" açıklamasını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçimin ardından ekonomi politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

KARARLILIK VURGUSU

Şimşek, "Eylül 2023'te açıkladığımız OVP'yi güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan, enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız" İfadelerini kullandı.

KAMUDA TASARRUF DÖNEMİ

Ramazan Bayramı sonrasında Meclis'in gündemi de yoğun olacak. Vatandaşın beklediği emekli maaşı kök ücret düzenlemesi başta olmak üzere bazı kritik düzenlemelerin Meclis'ten geçirilerek yasalaştırılması için adımlar atılacak. İstihdamın arttırılması ve fiyat artışlarının frenlenmesi için çalışmalara hız verilecek. Kamuda tasarruf için sıkı takip gerçekleştirilecek. Meclis'teki ilk yasal düzenlemelerden biri kripto varlıklara yönelik olacak. Kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin Meclis'te yasalaştırılması ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların lisanslanmaya başlanmasıyla, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) ekseninde getirilen eleştirilerin karşılanması ve Türkiye'nin "Gri Liste" kategorisinden çıkması öngörülüyor. Meclis'te enerji ve turist rehberliği alanlarında iki yasa teklifi de ele alınacak. Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.