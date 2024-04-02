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Haberler Ekonomi ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 69 PERSONEL ALACAK! İşte İŞKUR başvuru ekranı...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 69 PERSONEL ALACAK! İşte İŞKUR başvuru ekranı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 69 personel alımı yapacak. 1 Nisan itibarıyla başlayan personel alım başvurularında son tarih 5 Nisan olarak belirtildi. Peki bakanlığın personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden yapılacak? Hangi branşlarda alım olacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 69 PERSONEL ALACAK! İşte İŞKUR başvuru ekranı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 69 sürekli işçi alımı yapacak. Adaylar başvurularını, 01.04.2024 - 05.04.2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden yapabilecekler. İşte bakanlığın personel alım şartları...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 69 PERSONEL ALACAK! İşte İŞKUR başvuru ekranı...

BAŞVURU ŞARTLAR
1- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla aşağıda yer alan tabloda başvuruda bulunacağı ünvan ile ilgili başvuru şartlarını taşıması gerekmekte olup denizcilikle ilgili yeterlik (belge) ile hizmet şartı başta olmak üzere diğer belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacak ve yapılacak olan noter kura çekilişine dahil edilmeyecektir,

2- Adayların, sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacak ve birden fazla başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 69 PERSONEL ALACAK! İşte İŞKUR başvuru ekranı...

Başvurular sonucunda İŞKUR tarafından Bakanlığa gönderilen listede yer alan adaylardan, Bakanlığın internet sitesinde (www.uab.gov.tr/duyurular) yayımlanacak duyuru ile başvuru evrakları talep edilecek olup evrak incelemesi neticesinde şartları sağlayan adaylar arasından noter kura çekilişi ile açık iş sayısının her il ve ünvan için 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. (Noter kura çekilişi sonucu işe yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmez)

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