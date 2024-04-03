Bayram öncesinde denetimler artırıldı

TİCARET Bakanlığı, vatandaşların mağdur olmaması, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla denetim faaliyetlerinin ramazanın son günlerinde ve Ramazan bayramı süresince de artırılarak, etkin şekilde sürdürüleceğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı'na günler kala gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi. Fahiş fiyatlar konusunda uyarının da yer aldığı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması ve hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Ramazan ayı boyunca sürdürülen yoğun denetim faaliyetlerinin Ramazan Bayramı süresince artarak devam edeceği belirtildi.