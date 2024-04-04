Başkan Ata’dan 8 ayda dev projeler

Esnaf teşkilatının geleceğini aydınlatacak projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden İESOB Başkanı Yalçın Ata, 'Yeni yönetimimizle kolları sıvadık, esnafa hizmete gönül verdik, yüreğimizi ortaya koyduk. Yapılamayanları yapmaya, rüya projeleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Esnaf teşkilatı içinde saygı, sevgi ve dayanışma ortamını hakim kılarak, tüm odalarımızı kucaklayarak, teşkilatımızın katkılarıyla daha iyiyi daha güzeli hedefleyerek İzmir'i Türk Esnaf Teşkilatları içinde mümtaz bir noktaya taşıyacağız.

YORULMAYACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ

İzmir'in kalbinde çok değerli yerleri teşkilatımıza kazandırdık. Kent kültürüne katkı koyacak, ara eleman yetiştirecek merkezimiz, esnaf teşkilatını geliştirecek projelere sponsor olacak otopark alanımız, 25 yıldır bir türlü alınamayan Birlik Otel ruhsatını 8 ayda almamız, yenilenen salonumuz ilk akla gelen çalışmalarımız. Yorulmadan, yılmadan özveri ile çalışmaya devam edeceğiz, teşkilat ile dayanışma içinde esnafın ekmeğini büyüteceğiz' dedi.

HEM İSTİHDAM HEM TANITIM

Çankaya'da Ticaret Lisesi karşısındaki arsayı ve yanındaki tarihi binayı İESOB'ye kazandıran Ata, kuracağı Gastronomi Merkezi ile İzmir ve Ege tatlarını uluslararası platforma taşımayı, tanıtmayı hedefliyor. Ayrıca merkezde düzenlenecek kurslarla gıda sektörüne kalifiye eleman kazandırılacak, topluma yeni istihdam olanakları sunulacak. İzmir'in ticari merkezindeki arsayı da düzenleyen İESOB, kuracağı otopark ile kentin önemli bir ihtiyacını gidermeyi, elde edilecek gelirle esnaf teşkilatını geliştirecek projeleri planlamayı hedefliyor.

ESNAFA MODERN SALON

İESOB'nin salonu yenilendi. Başkan Yalçın Ata'nın birebir ilgilendiği tadilat çalışmaları sonucunda İzmir Esnaf Teşkilatı'na çağdaş bir salon kazandırıldı. Esnaf teşkilatının vefasını gösteren bir jestle, salona İESOB'nin kurucu başkanı Cemal Tercan'ın adı verildi. Tadilata muhtaç koltukları, yetersiz ışıklandırması, eskiyen halısı, boyaları dökülen ve çatlayan duvarları ile ihtiyaçlara cevap veremeyen salon, teknolojinin son ürünü teçhizat ve ekipmanlarla yenilendi. Sadece göz dolduran ve büyük beğeni toplayan dekorasyonu ile değil, toplantılarda sunulan görselleri ve kayıtları en iyi şekilde yansıtacak ses, kamera ve görüntü sistemleriyle donatıldı. Işıklandırmaların yenilenmesiyle dijital çekimlere uygun zemin oluşturuldu.

İŞTE ESNAF DAYANIŞMASI

Seçim öncesi verdiği sözleri bir bir yerine getiren İESOB Başkanı Ata ve Birlik yönetimi, 'Güçlü Oda Güçlü Birlik' sloganının gereğini yerine getirerek İESOB eski binası olan Birlik Sarayı'nda bir katı 5 odaya tahsis etti. İzmir Perakendeci Kasaplar Esnafı Odası, İzmir Çiçekçiler Odası, İzmir Yoğurtçular ve Sütçüler Esnaf Odası, İzmir Saatçiler Odası ile İzmir Hernevi Camcılar ve Aynacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası artık Birlik Sarayı 4. Katta hizmet verecekler. Bu şekilde odaların yüklü maliyetlerden kurtularak, bir arada dayanışma içinde hizmet vermeleri sağlanacak.

ÇEYREK ASIRLIK SORUN 8 AYDA ÇÖZÜLDÜ

İESOB Başkanı Yalçın Ata, 25 yıldır kangren haline dönen Birlik Otel düğümünü çözdü. Ruhsatı olmadığı için sürekli zarar ederek esnaf teşkilatı üzerinde büyük bir kambur oluşturan Birlik Otel, 5 yıldızlı Otel olmasını sağlayacak Çalışma ve Turizm Ruhsatı'na kavuştu.

İBB Egemenlik Binası'nda düzenlenen törenle Birlik Otel'in Çalışma ve Turizm Ruhsatı, İESOB Başkanı Yalçın Başkan Ata'ya takdim edildi. Merkez ve ilçelerden 50'ye yakın oda başkanının da katıldığı törende konuşan Ata, İzmir Esnaf Teşkilatı'nın tarihi bir gün yaşadığını belirterek, 'Birlik Otel Ruhsatı rafa kalkmış bir konuydu. Ancak ısrarlı çalışmalarımızla 8 aydır görevde olmamıza rağmen 25 yıllık bir meseleyi çözüme kavuşturduk, mutluyuz, gururluyuz.' diye konuştu.