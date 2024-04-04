Çeşme’ye bayramda yabancı turist akacak

Ramazan bayram tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesi ve mevsim normallerinin üzerinde havaların ısınması ile Çeşme, yerli ve yabancı turistlerin birinci tercihi oldu. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, tatil nedeniyle Çeşme'de turizm sektörünün hareketlendiğini söyledi.

Çeşme'de deniz sezonunun açıldığını, bayram tatili ve Ot Festivali sürecinde geçen sezonun fiyat tarifesinin uygulanacağını açıklayan Orhan Belge "Çeşme'de mevsim, yaz havasını aratmayacak kadar güzelleşince rezervasyonlar gelmeye başladı. Otellerimiz bayram tatilinde yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamak için heyecanla bekliyor. İki kişi, oda kahvaltı olarak fiyatlarımız butik otellerde 3 bin ila 3 bin 500 lira aralığında. Beş yıldızlı otellerde ise bu rakam 5 bin ile 6 bin lira arasında değişiyor. Şu anda oteller yüzde 60'ın üzerinde doldu. Bayrama kadar oranın yüzde 80-90 olmasını bekliyoruz. Çeşme'de doya doya tatil yapabilmeleri için hazırlıklarımız tamam" dedi.