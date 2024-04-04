Dolar düşecek TL yükselecek

ABD'nin dev bankalarından biri olan Wells Fargo, dolar kuru hakkında dikkat çeken bir analizde bulundu. Doların tepe yaptığını ifade eden banka, dolar/TL kurunun 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren düşeceğini, 2025 yılında ise 30 liranın altına gerileyeceğini rapor etti. Banka, yerel seçimler sonrasında Türk lirasına ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşlerini artan bir inançla yenilediklerini belirtti. Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte ekonomi politikasında ortodoks duruşun devamıyla birlikte Türk Lirası'nda uzun vadeli yapıcı görüş öne süren banka, Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma döngüsünün piyasa katılımcılarına Türk varlıklarına eğilimi artırdığını da ifade etti.