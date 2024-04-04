Emekliye şimdiden yüzde 15.06 zam

Emekliye zam oranı 6 aylık enflasyon rakamları sonunda yılda 2 kez belirleniyor. Emekliye zam oranı 2024'ün ilk altı ayı için yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 oldu. Emekli maaşları TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası Temmuz ayında yeniden artacak. Türkiye'de memur emeklisi dahil yaklaşık 16 milyon emekli vatandaş bulunuyor. Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olacak Mart ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN 4 MADDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı refah artışının olmazsa olmazını tek haneli enflasyon olarak belirledi. 'İşçinin, emeklinin ve memurun ücretlerine yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile bunun enflasyon karşısında erimesi nedeniyle refah artışı gerçekleşemez' bilinciyle hareket eden Bakan Şimşek'in ajandasında şu şekilde 4 kritik madde var: Öngörülebilir ücret artışlarıyla milyonların alım gücü artacak. Temmuz ayında emekli ve memur zammı, Aralık ayında da yeni asgari ücret belirlenecek. Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak. Böylece kalıcı refah artışının temelleri atılmış olacak. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişleyecek. Kamuda harcama kontrolü yaparak tasarruf ön planda olacak.

EMEKLİ MAAŞLARI REFAH PAYI İLE ARTIYOR

Temmuz ayında emekli maaşları yeniden artacak. SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. Burada hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.

● Ocak 2023: Emekliye refah payı yaklaşık yüzde 15

● Temmuz 2023: Emekliye refah payı yüzde 5,23

● Ocak 2024: Emekliye refah payı yüzde 11,68