Gelir beyannamesi yapmayana ceza

Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışından faiz ve kar payı gibi gelir elde edenleri yakın takibe alırken 5 Nisan Cuma gününe kadar bunların beyanında bulunmayanlara idari yaptırım uygulanmaya başlanacak. Kurum, analiz ve denetim çalışmalarıyla yurt dışından faiz, repo ve kar payı gibi gelir sağlayanları tespit etti. Gelir elde etmesine rağmen 5 Nisan'a kadar beyanname vermeyen ya da eksik gelir beyan eden kişiler, ceza uygulanmak üzere ilgili vergi dairelerine bildirilecek. Kayıt dışı ekonomiyle ve vergi kaçakçılığıyla mücadele amacıyla tüm dünyadaki vergi idareleri arasında bilgi paylaşımı yapılmasına imkan veren çeşitli anlaşmalar yapılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu uluslararası anlaşmalar kapsamında diğer ülkelerden alınan bilgilerle, yurt dışından ücret geliri elde edenler, menkul sermaye iradı ve değer artış kazancı sağlayanları yakından takip ediyor. Gelir elde etmesine rağmen hiç beyanname vermeyen ya da eksik gelir beyan eden kişiler, ceza uygulanmak üzere ilgili vergi dairelerine bildirilecek.