2024 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonucu açıklandı! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu T.C ile nasıl öğrenilir?

Sağlk Bakanı Fahrettin Koca'dan 8 bin işçi alımı ile ilgili açıklama geldi. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar...
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından kura çekimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"8.000 Sürekli İşçi Alım Kurası Gerçekleştirildi
İŞKUR tarafından isimleri bildirilen başvuru sahipleri arasından, ilan edilen kadro sayısı kadar asıl (8.000 asıl) ve aynı sayıda yedek adayı belirleyen noter kurası 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Kuralar, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il için ayrı bir oturumda çekildi.
Noter katılımı ve tespiti ile gerçekleştirilen kura, adayların izleyebilmeleri için Bakanlığımız Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı, video yayını 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.
Kura sonuçları Bakanlığımız https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden yayınlanmış olup, adaylar T.C. Kimlik numarası ile giriş yaparak sonucunu öğrenebilmektedir. Kurada yerleşenlerin atamasına ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular, önümüzdeki günlerde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.
Hayırlı olsun."
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Kura sonuçları aynı gün saat 20:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi.
Yapılan açıklamada, "3 Nisan 2024 Çarşamba günü kura çekilişi yapılan Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir illeri için sonuçlar açıklanmıştır. Diğer iller için kura çekilişi 4 Nisan 2024 Perşembe günü yapılacak olup, sonuçları aynı gün saat 20:00 den sonra açıklanacaktır." ifadeleri yer aldı.
4 Nisan tarihinde gerçekleşen ikini kura çekilişi sonrası diğer illerin de nihai isim listeleri belli oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası sonuçları tüm iller için açıklanmıştır." denildi.
4 Nisan 2024 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılan olan iller:
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)4 Nisan 2024 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)