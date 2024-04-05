SEÇİM sonrası Merkez Bankası'ndan yeni hamle gelirken dolarda ibre tersine döndü. Yerel seçimlerin ardından piyasadaki döviz talebi tersine döndü. Dolar/TL'de düşüş yaşanırken, Merkez Bankası'nın uzun zaman sonra dövizde alıcı pozisyonuna geçtiği bildirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puanlık faiz artışı ve yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından piyasadaki döviz talebi tersine döndü. TCMB'nin döviz piyasalarında dün alıcı pozisyonuna geçtiği belirtildi. TCMB'nin döviz alımları Dolar/TL'nin 31,90'a doğru gerilemesiyle başladı. TCMB'nin döviz alımları doğrudan müdahale kapsamında olmadığı için toplam döviz alım miktarı açıklanmıyor.

32 TL'NİN ALTINA İNDİ

BU arada Merkez Bankası'nın rezervleri de yükselişe geçti. Bankacıların hesaplamalarına göre net rezervler geçen hafta yaklaşık 1 milyar dolar artış gösterdi. Faiz artışı sonrası net rezervler 200 milyon dolar artış göstermişti. Yerel seçimin ardından ekonomi yönetiminden gelen sıkı para politikası mesajları Türk Lirası üzerindeki baskıyı azaltırken dolardaki düşüş sürüyor. Dolar uzun süre sonra 32 TL'nin altına indi. Serbest piyasada 31,9370 liradan alınan dolar, 31,9756 liradan satılıyor. 34,6653 liradan alınan euro satış fiyatı ise 34,8178 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 31,9430 lira, avronun satış fiyatı ise 34,5420 lira olmuştu.