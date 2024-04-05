Kamuda tasarruf dönemi başlıyor

HÜKÜMET, enflasyonun düşüşü, kalıcı refahın artması, yatırım, istihdam ve ihracat yoluyla büyümeyi sürdürmek için kamuda tasarruf tedbirleri dönemini başlatıyor. Taşıt sayılarından hizmet binalarına, kiralamadan yeni bina alımlarına kadar tedbirler uygulanacak. Kamu personeli konusunda açılan yeni Şehir Hastanelerine personel ihtiyacı nedeniyle Sağlık Bakanlığı dışında personel alımı sınırlandırılacak. Kamu yatırımlarında da öncelik 6 Şubat'ta yıkıma uğrayan 11 ilin ihyası için yapılacak hizmetlerde olacak. Deprem illerinin ardından yapımına1 yıl önce başlanmış projelerin tamamlanması için çalışmalar yürütülecek. Kamuda yapılacak tasarruflar 6 ana başlıktan oluşuyor.