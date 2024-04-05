Özgener- Karamanlis ortaklığı

İZTO Başkanı Mahmut Özgener'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü ve Aliberti Ailesiyle ortak olduğu Öz-Ege Tütün Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile İstanbul merkezli Seke Yaprak Tütün Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 12 Mart tarihinde Torbalı merkezli Sekoze Tütün Anonim Şirketi'ni kurdu. Her iki firmanın eşit paya sahip olduğu şirket, yaprak tütün üretimi, sözleşmeli tütün üretimi, tütün ticareti, tütün tohumu yetiştiriciliği yapacak. Ayrıca yaprak tütün işleme ve işlemek amacıyla tesis kuracak.

30 ÜLKEYE İHRACAT

Türk-Yunan ortaklı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da Yunanistan uyruklu Alexandros Kontos oldu.Büyük bir kooperatif olan Seke'nin Yunanistan'daki Yönetim Kurulu Başkanı bu ülkenin eski Başbakanı olan Kostas Karamanlis yürütüyor. Kontos da Karamanlis'in Yunanistan'daki Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürüyor. Seke Yaprak Tütün firması, Eylül 2023'te Yunanistan İskeçe merkezli Sineteristiki Enosi Kapnoparagogon Ellados Anonimi Eteria A.E. (SEKE AE) tarafından kuruldu.

1947 yılından bu yana Yunanistan'da yaprak tütün işinde faaliyet gösteren Yunan firmanın İskeçe'de merkez ofisi ve fabrikası, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Bulgaristan'da tesisleri bulunuyor. Bölgedeki oryantal tütünü satın alıp işleyen firma, Avrupa, Asya, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Afrika'da 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Aynı zamanda uluslararası tütün şirketlerine ürün tedarik ediyor. Bu ortaklıkla, dünyanın en fazla oryantal tütün üreten iki ülkesi ortak üretim, ticaret ve ihracat gerçekleştireceği gibi, Yunan firma Türk pazarına, Öz-Ege Tütün de Balkan pazarına açılmış olacak.

Aliberti ailesi ile Özgener ailesinin kurduğu Öz-Ege Tütün, Torbalı'da 2002 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Öz-Ege'nin ortaklarının 2013 yılında kurduğu Oryantal Tütün Paketleme A.Ş., 2014 yılından bu yana ABD'li küresel tütün şirketi Alliance One Tütün ile ortaklığa devam ediyor.