  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi THY’den 2023’te tüm zamanların rekoru

THY’den 2023’te tüm zamanların rekoru

HABER MERKEZİ
THY’den 2023’te tüm zamanların rekoru
TÜRK Hava Yolları (THY), küresel jeopolitik gerilimler ve makroekonomik belirsizliklere rağmen geniş uçuş ağı ve Kovid-19 döneminde koruduğu yüksek nitelikli iş gücü sayesinde geçen yıl tüm zamanların rekoru olan 83,4 milyon yolcu taşıdı. 2033'te 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedefleyen THY, küresel havacılık sektöründeki tedarik problemlerine ve üretimdeki darboğaza rağmen filosundaki uçak sayısını 2023'te yüzde 12 artırarak 440 adede yükseltti. THY finansal sonuçlarına ilişkin yapılan toplantıda verilen bilgiye göre, şirketin yurt içi yolcu kapasitesi geçen yıl 2022'ye göre yüzde 23,5 artarken, yolcu sayısı da yüzde 19 yükselişle 30 milyonun üzerine çıktı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA