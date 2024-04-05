THY’den 2023’te tüm zamanların rekoru

TÜRK Hava Yolları (THY), küresel jeopolitik gerilimler ve makroekonomik belirsizliklere rağmen geniş uçuş ağı ve Kovid-19 döneminde koruduğu yüksek nitelikli iş gücü sayesinde geçen yıl tüm zamanların rekoru olan 83,4 milyon yolcu taşıdı. 2033'te 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedefleyen THY, küresel havacılık sektöründeki tedarik problemlerine ve üretimdeki darboğaza rağmen filosundaki uçak sayısını 2023'te yüzde 12 artırarak 440 adede yükseltti. THY finansal sonuçlarına ilişkin yapılan toplantıda verilen bilgiye göre, şirketin yurt içi yolcu kapasitesi geçen yıl 2022'ye göre yüzde 23,5 artarken, yolcu sayısı da yüzde 19 yükselişle 30 milyonun üzerine çıktı.