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Haberler Ekonomi Türkiye’nin ihracatı 22,6 milyar dolar oldu

Türkiye’nin ihracatı 22,6 milyar dolar oldu

HABER MERKEZİ
Türkiye’nin ihracatı 22,6 milyar dolar oldu
TİCARET Bakanı Ömer Bolat, martta ihracatının 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Rakam, ocaktaki 20 milyar dolar ve şubattaki 21,1 milyar doların üzerinde gerçekleşerek, mart ihracatında aylık artışın devam ettiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı. Bakan Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden dış ticaret verilerini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, yazılı açıklamayla dış ticaret verilerinin detaylarını paylaştı. Buna göre, martta ihracat 22 milyar 578 milyon dolar oldu. İhracat, geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 4,1 gerilese de tarihsel olarak en yüksek 3. mart ayı değeri olarak kayıtlara geçti.
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