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Haberler Ekonomi Baykar’dan 12.2 milyar liralık katkı

Baykar’dan 12.2 milyar liralık katkı

HABER MERKEZİ
Baykar’dan 12.2 milyar liralık katkı
BAYKAR, 2023 yılında ödediği vergiler ve yaptığı bağışlarla ülkeye 12.2 milyar liralık doğrudan katkı sağladığını açıkladı. Toplam 34 ülkeye SİHA ihracatı gerçekleştirerek bu alanda dünyanın en büyük ihracatçı firması olan Baykar, ihracat kaynaklı elde ettiği gelirlerden 2023 yılında toplamda 6.4 milyar lira vergi ödediğini belirtti. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdür Haluk Bayraktar ise 2021 ve 2022 yılında vergi rekortmenleri listesinin birinci ve ikinci sırasında yer aldı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 2023 yılında toplam 800 milyon lira gelir vergisi ödedi.
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