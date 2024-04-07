14 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı

TİCARET Bakanlığı, ocak-mart döneminde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini, 57 ilde de ihracatın arttığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin son 14 çeyrektir aralıksız büyüme gösterdiği, bu yılın ilk çeyreğinde de ihracatın yüzde 3,6 artış ile 63,7 milyar dolar olduğu kaydedildi. İstanbul, yüzde 23 azalış ve 4 milyar 410 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli, yüzde 5,6 artış ve 3 milyar 40 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir yüzde 1,5 azalış ve 2 milyar 255 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.