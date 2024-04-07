Akaryakıt fiyatlarını düşürecek hamle

Rekabet Kurumu, akaryakıt sektöründe rekabeti artırmak için yaklaşık 2 yıldır hazırlıklarını sürdürdüğü Akaryakıt Sektör İncelemesi Raporu'nu tamamladı. Raporun en dikkat çeken kısımlarının başında Kurum'un yaptığı "Beyaz Bayraklı Akaryakıt İstasyonu" önerisi geldi.

SERBEST BAYİ SEÇİMİ

Mevcutta tüm akaryakıt istasyonları dağıtım şirketleri ile 1 ila 5 yıllık anlaşmalar imzalayarak onların akaryakıtını satarken, yeni sistem ile istasyonlar için uzun dönemli sözleşme mecburiyeti kaldırılacak. Bu şekilde istasyonlar en uygun fiyatı veren dağıtım bayisinden istediği zaman akaryakıt alabileceği gibi bu da pompalara indirim olarak yansıyacak. Akaryakıt sektöründe rekabetin sağlıklı işlememesi ve bu durumun günün sonunda vatandaşı mağdur etmesi sebebiyle 2 yıldır akaryakıt sektörünü inceleyen Rekabet Kurumu, sektörde rekabeti artırıcı öneriler getirdi. Bu yönde bir düzenlemenin beklenen rekabetçi etkiyi sağlayabilmesi için "beyaz bayraklı" istasyonların arz kaynaklarına sahip olmasının önem arz ettiği, bu doğrultuda mevzuatın bayilerin istedikleri dağıtım şirketlerinden ve rafinerilerden alım yapabilmelerine olanak tanıyacak şekilde oluşturulması gerektiğinin düşünüldüğünün belirten Kurum, EPDK'yı bu yönde bir düzenleme yapmak için göreve çağırdı.

AVRUPA ÖRNEKLERİ

Kurum, yine EPDK tarafından hazırlanmasını önerdiği bir mobil uygulama ile de beyaz bayraklı istasyonların listelenmesi ve sürücülerin konumlarına göre en ucuz akaryakıtın hangi istasyonda satıldığını göstermesini istedi. Sistemin işleyişi için Avrupa ülkelerindeki örneklerini inceleyen Rekabet Kurumu, Yunanistan'da 6100 istasyonun 400'ünün, İtalya'da 21 bin 700 istasyonun 5 bininin, İspanya'da 11 bin 484 istasyonun yüzde 42'sinin, Fransa'da ise 11 bin istasyonun yüzde 70'inin bağımsız istasyonlardan oluştuğunu belirledi. Bu işletmeler hiçbir dağıtım firmasının bayrağını taşımadığı için "Beyaz Bayraklı" olarak adlandırılırken, istasyonlarda beyaz bayrak bulunmuyor. Rekabet Kurumu bu modelle markasız istasyonların markalı istasyonlara nazaran daha ucuza ürün sattığı ve piyasayı aşağı çektiğini belirledi.