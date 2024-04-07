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Haberler Ekonomi Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri o tarihlerde hesaplarda

Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri o tarihlerde hesaplarda

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Evde Bakım Yardımı ödemelerinin öne çekildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada ödemelerin yarın hesaplarda olacağı belirtildi.

AA
Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri o tarihlerde hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay yatırılan Evde Bakım Yardımı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekerek, yarın toplam 4,2 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için yapılan Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödendiğini belirtti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çektikleri yardımların yarın hesaplara yatırılacağını kaydeden Bakan Göktaş, bu ay Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 561 bin kişi için toplam 4,2 milyar lira ödeme gerçekleştireceklerini aktardı.

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