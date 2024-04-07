Borsa haftayı tarihi rekorla tamamladı

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,37 değer kazanarak haftayı 9 bin 618 puanla rekor seviyeden tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 489,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 123,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 4,47, holding endeksi yüzde 5,43 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,21 ile sigorta oldu. Analistler, Ramazan Bayramı tatili öncesinde Borsa İstanbul'un 9 Nisan Salı günü saat 12.40'a kadar açık olacağını belirtti. Haftaya yurt dışında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı, ABD'de Almanya'da ve Çin'de enflasyonun öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9 bin 650 seviyesinin direnç, 9 bin 200 ve 9 bin 100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.