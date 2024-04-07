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Gıda etiketlerinde yeni düzenleme

HABER MERKEZİ
Gıda etiketlerinde yeni düzenleme
TÜKETİCİLERİN korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenlemeye gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde, aromayla ilgili gerçek gıda görseli kullanılamayacak. Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere aynı punto, aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade edilmeyecek. Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, "... tadında", "... lezzeti", "... keyfi" gibi ifadelere izin verilmeyecek. Gıda işletmecilerinin yapılan değişikliğe 31 Aralık 2026'ya kadar uyum sağlaması gerekecek.
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