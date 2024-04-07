Müzelere ziyaretçi akını yaşanıyor

TÜRKİYE'DE müze ve ören yerleri, 2024 yılının ilk 3 ayında 4 milyona yakın kişiyi ağırladı. 383 bin 392 ziyaretçi çeken Konya Mevlana Müzesi, listede ilk sırada yer aldı.

"BAYRAMDA DA BEKLİYORUZ"

MÜZEKART satışları ise bu süreçte adeta patladı. Ocak-mart döneminde satışlar 701 bin 162'ye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müze ve ören yerlerinin bayramda da açık olduğunu hatırlattı. Bakanlığa bağlı 300'den fazla müze ve ören yeri ile Milli Saraylar Başkanlığı bünyesindeki müzelerin Ramazan Bayramı boyunca ziyaret edilebileceğini belirten Bakan Ersoy, "Tarihe ve kültüre yolculuk edenlerin vazgeçilmezi olan Müzekart sadece 60 lira. Bayramda da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.