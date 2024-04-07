Tatlıcılarda Ramazan Bayramı mesaisi yoğun geçiyor

TATLICILAR bayramda artan talebi karşılamak için çift vardiyalı mesaiye geçtiler. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar çalışan baklava ustaları, özellikle büyük kentlerde yaşayan milyonlarca insanın tatlı ihtiyacını karşılayacak. Geçen yıla göre yüzde 40'a varan fiyat artışı yaşanan baklava kategorisinde en çok talep gören tatlıların başında ise cevizli baklava geliyor. Bazı tatlıların ise güncel fiyatı şu şekilde; içi kaymaklı baklava 400 TL, cevizli baklava 700 TL, fıstıklı baklava 800 TL, dolama ise 1000 TL.

BAYRAM ŞEKERLERİ DÜKKAN TEZGAHLARINDAKİ YERİNİ ALDI

RAMAZAN Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte rengarenk görüntüleriyle şeker ve çikolatalar da tezgahlardaki yerlerini aldı. Kilogram fiyatının 150 liradan 350 lira arasında değişen şeker ve çikolatalar kısa bir süreliğine alıcılarını bekliyor. Bayram şekeri satışlarında arife günü yoğunluk beklediğini ifade eden esnaf Murat Soylu, "Bayram şekeri 140-150 liradan başlayıp kalitesine göre 200 liraya kadar ulaşıyor. Çikolatalar ise 150 liradan başlayıp 350 liraya kadar ulaşıyor. Vatandaşın şeker çikolatasında tarihe önem vermesi gerekiyor" şeklinde konuştu.