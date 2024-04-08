Çikolata ve baklavalardaki çok düşük fiyatlara dikkat

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çarşıdaki yoğunluk da devam ediyor. Bayram için vatandaşların en çok tercih ettiği çikolata yüksek fiyatıyla cep yakarken, piyasada ucuza satılan ürünler ise içerdiği margarin yağı, glikoz nedeniyle ileride sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşların bayram alışverişi de hızlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram alışverişinin olmazsa olmazları arasında yer alan ikramlık çikolatanın fiyatının yüksek olması, vatandaşları ucuz ürünlere yönlendiriyor. Kaliteli bayram çikolatalarının kilogram fiyatı ise 900 ile bin lira arasında değişiyor.

FISTIKLI BAKLAVA 700 LİRA

Bayramların vazgeçilmez lezzeti baklavanın kilosu 700 liraya yükselirken, piyasada ucuz diye satılan baklavalar hakkında da vatandaşlara uyarı geldi. 650 liranın altında satılan baklavalarda tereyağı yerine margarin kullanıldığı, bu baklavalara şüpheyle bakılması gerektiği belirtildi.