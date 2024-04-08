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E-ticaret sektörüne bayram dopingi

HABER MERKEZİ
E-ticaret sektörüne bayram dopingi
Bayram alışverişiyle hareketlenen e-ticaret sektöründe bu bayram 200-300 milyar liralık satış yapılması bekleniyor. Bayram öncesi yaşanan hareketlenmeden memnun olduklarını belirten Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, ramazan ayı ve bayram alışverişlerinin e-ticaret üzerinden yapılmaya devam ettiğini söyledi. Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının çevrim içi alışverişe yönelmesi, kampanyaların etkisiyle bu bayram alışverişlerinde de e-ticaretin ön planda olmasını beklediklerini vurgulayan Çevikoğlu, "Özellikle bayrama özel markaların ve pazar yerlerinin kampanyaları ile alışverişlerde yüzde 30 artış yaşandı. 300 milyarlık satış bekliyoruz" diye konuştu.
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