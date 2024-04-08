Martta hava yolunda yolcu sayısı 7,7 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mart ayında havalimanlarında inişkalkış yapan uçak sayısının toplamda 165 bin 329 olduğunu, yolcu sayısının 14 milyon 608 bin 213'e ulaştığını söyledi. Uraloğlu, 2023 yılının aynı ayına göre yolcu sayısının yüzde 7,7 arttığını belirtti. Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün mart ayı hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

İÇ VE DIŞ HATLARDA REKOR

Uraloğlu, mart ayında iç hatlarda iniş-kalkış yapan uçak sayısının 67 bin 539'a, dış hatlarda ise 54 bin 922'ye çıktığını söyledi. Toplam uçuş trafiğinin üst geçişler ile birlikte 165 bin 329'a ulaştığını belirten Uraloğlu, "Mart ayında hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında, iç hat uçak trafiğinde yüzde 6,3, dış hat uçak trafiğinde yüzde 9,8 ve üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 10,6 artış meydana geldi" dedi. Uraloğlu, havalimanlarında iç hat yolcu sayısının 6 milyon 587 bin 526, dış hat yolcu sayısının 7 milyon 992 bin 360, transit yolcular ile birlikte toplam yolcu sayısının 14 milyon 608 bin 213 olduğunu belirtti.