Restoranların servis ücreti almasına ceza

Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis ücreti veya herhangi bir isim altında ücret alınması halinde bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiğini, göstermeyen işletmelere cezai yaptırım uygulandığını kaydetti. Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıkılaştıran Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da bir işletmeye 834 bin TL ceza uyguladı. Bakanlığın açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri hizmeti sunulan işletmelerde, etiket ve fiyat listelerine ilişkin denetimlerin süreceği ve tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira para cezası uygulanacağı bildirildi