Şarj noktası sayısı 17 bin 233’e yükseldi

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile birlikte yollarda elektrikli araçların sayısı her geçen gün artarken, şarj altyapısının artırılması için de çalışmalar son sürat devam ediyor. Bu kapsamda elektrikli araç sayısı 93 bin 973'e ulaşırken, ülke genelinde şarj noktası sayısı ise 17 bin 233'e yükseldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK )tarafından lisans verilen şirketler bugüne kadar sektörde yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirirken, önümüzdeki 6 yılda yatırım tutarının 1 milyar dolar olacağı ifade edildi. EPDK yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı ile serbest bir piyasanın tesis edilmesine yönelik düzenleme faaliyetlerine hızla devam ediyor.