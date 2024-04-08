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Haberler Ekonomi Tarımsal üretimde stratejik önem artıyor

Tarımsal üretimde stratejik önem artıyor

HABER MERKEZİ
Tarımsal üretimde stratejik önem artıyor
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, "Tarım sektöründeki bu gelişmelerden sanayi sektörü de olumsuz yönde etkilenmektedir. Nitekim bir taraftan gıda sanayicilerimiz yeterli, kaliteli ve istikrarlı tarımsal hammadde bulmakta zorlanmakta diğer taraftan da yüksek oranlı gıda enflasyonu nedeniyle yüksek ücret artışlarıyla karşılaşmaktadır. Gelinen noktada tarım sektöründe yeterli üretim artışı sağlanması ve bunun için de girdi maliyetlerini düşürecek yöntemler geliştirilmesi hem ekonomik hem toplumsal hem de küresel rekabet gücü açısından kritik hale gelmiştir" dedi. Tarımdaki gelişmelerin hem doğrudan, hem de dolaylı olarak sanayi sektörünü de olumsuz etkilediğine dikkat çeken Yorgancılar "Son üç yılda sanayi üretimi ortalama olarak yüzde 8,5 artmıştır. Bu artış gıda sanayisinde sadece yüzde 3,8'de kalmıştır" dedi.
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