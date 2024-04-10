ÇESTOB’tan ilginç ‘Sakız’ itirafı!

Yunan adalarına kapıda vize uygulaması ile birlikte Çeşme-Sakız Adası turu büyük ilgi görürken ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir ilginin arkasında Sakız Adası'nın daha ucuz olmasının yattığını itiraf etti. Kapıda vize uygulamasının rezervasyonlarını olumlu etkilediğini ifade eden Yakup Demir, "Üzülerekten bunu ifade ediyoruz, ülkemizde fiyatlar gıda fiyatları maalesef ki Sakız Adası'na göre çok daha fazla. Sakız Adası daha uygun. Bu konuda bir rahatsızlığımız var. Sakız Adası'ndaki oteller de ülkemizde tatil günlerini takip ediyorlar. Otel fiyatları Çeşme'deki otellerle aynı. Hatta bayram dışında da çok daha da uygun" ifadelerini kullandı.