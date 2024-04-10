Ege’de bayram yoğunluğu

Muğla'da 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen yerli turistler, trafikte yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı tatili için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla ve ilçelerini tercih eden tatilciler, Cuma gününden itibaren ile giriş yapmaya başladı.

24 SAATTE 15 BİN ARAÇ

Milas- Bodrum Havalimanı'ndaki günlük ortalama 11 iç hat uçuşu, bayram tatilinde 14'e çıkarıldı. İlçede artan bayram nüfusu, Bodrum trafiğinde de kendisini gösterdi. İlçenin ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı kavşaklardaki araç kuyruğu kilometrelerce uzadı. Bodrum'a son 24 saatte 15 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi. İlçede polis ve jandarma ekipleri, bayram yoğunluğunu göz önünde bulundurup güvenlik önlemlerini arttırdı. Bayramda binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerde artan trafik nedeniyle Muğla'da polis ve jandarma bölge trafik ekipleri, turistik ilçelere giden kara yollarında sürücülerin yol güvenliği için uygulama yapıyor. Ekipler, Muğla-Aydın kara yolu uygulama noktalarında sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.Emniyet kemeri ve sürücü belgesi kontrolü yapan ekipler sürücü ve araç içerisinde bulunan yolculara da bilgilendirici broşür dağıttı. Denetim sonucu trafik kurallarına uymadıkları belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı.Durdurulan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde emniyet kemeri kontrolü yapan trafik ekipler, yolculardan seyahat süreleri boyunca kemerlerinin takılı kalmasını, olası bir kaza durumunda emniyet kemerinin koruyucu olacağını vurguladı.Bayram süresince de devam edecek denetimlerde kara ekiplerine havadan helikopter ve dron desteği de verilecek.

VALİ AKBIYIK'TAN UYARI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yayımladığı mesajda, bayram dolayısıyla sürücülerin yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını, dikkatli ve tedbirli olmalarını ve trafik kurallarına harfiyen uymalarını istedi."Bayram dolayısıyla yola çıkan sürücülerimizin yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını, dikkatli ve tedbirli olmalarını ve trafik kurallarına harfiyen uymalarını bekliyoruz. Tüm Muğlalı hemşehrilerimin, bayram tatillerini ilimizde geçiren misafirlerimizin, mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum. sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

KUŞADASI'NDAKİ OTELLERDE YÜZDE 90 DOLULUK YAŞANDI

Öte yandan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bayram yoğunluğu otellerdeki rezervasyon oranları yüzde 90'a çıktı. Ege'nin incisi Kuşadası'nda bayramda hareketlilik arttı. Tatilcilerin ve yerli turistlerin tercihi olan Kuşadası, bayram tatili için cazip bir nokta haline geldi. Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Başkan Yardımcısı Serdar Köroğlu, "Bayram yoğunluğu yaşıyoruz. 9 günlük bayram tatilinde havaların normalin üzerinde olması ve seçim telaşının sona ermesiyle vatandaşların yerli ve yabancıların tercihi Ege sahilleri oldu. Yüzde 90'lık bir doluluk yaşanıyor" dedi.