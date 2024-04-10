İsrail’e ihracata kısıtlama getirildi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, önce kalıcı ateşkes ve diplomatik çözüm arayışlarının hâkim olması ve Gazze'nin yeniden imarı için, gerek taraflar nezdinde, gerekse uluslararası arenada ve İslam dünyası bünyesinde siyasi ve diplomatik çalışmaları en üst düzeyde yaptığına vurgu yaptı. İsrail'in tüm girişimlere ve uyarılara rağmen bugüne kadar uluslararası hukukun ve düzenin temel yapıtaşları olan BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu, BM İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın bu yönde almış oldukları hiçbir kararı uygulamadığının belirtildiği açıklamada "Türkiye tüm bu kararların uygulanmasının takipçisi olacağını defaatle açıklamıştır. Bu doğrultuda, Türkiye, 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren, ilk aşamada 54 ürün grubu altında yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almış bulunmaktadır. Bu kararın gerekleri Ticaret Bakanlığı tarafından derhal yürütülecektir" denildi.

KISITLANAN ÜRÜNLER

İhracat kısıtlaması getirilen ürünler arasında alüminyum profiller, boyalar, bakır profiller, çubuklar ve teller, beton mikserleri, çelik borular ve bağlantı parçaları, çelik filmaşin, çelik kaplar ve depolar, çelik köprü aksamı, çelik kuleler, çelik profiller, çimento, demir çelikten tüm inşaat malzemeleri, ekskavatörler, elektrik kabloları, elektrik panoları, fayanslar, fiberoptik kablolar ve elektrik iletkenleri, forkliftler, granit, halat ve kablolar, hırdavat ürünleri, hidrolik yağlar bulunuyor.