BES’te fon büyüklüğü 903 milyar lirayı aştı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü ile Otomatik Katılım Sistemi (OKS) devlet katkısı ve katılımcı fon tutarı büyüklüğü ilk çeyrekte 903 milyar 124,3 milyon liraya yükseldi. BES'teki katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 841 milyar 666,9 milyon lirayı, otomatik katılımla sisteme dahil olanların toplam fon büyüklüğü ise 61 milyar 457 milyon lirayı buldu. Sistemin toplam fon büyüklüğünde, 31 Aralık 2023 haftasında bu yana 146 milyar 702 milyon liralık artış görülürken, BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı 16 milyon 190 bin 367'ye ulaştı.