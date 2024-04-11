Ege sahilleri bayramda doldu

İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Çeşme ilçesi, 9 günlük bayram tatili nedeniyle Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen tatilcilerin akınına uğradı. Kapıda vize uygulaması kapsamında tatilinin bir kısmını Yunan adalarında geçirmek için gelen ve tura çıkmak isteyen tatilciler de uzun kuyruklar oluşturdu. Açık otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Bu bayramda vatandaşlar tatili bölerek kullanmayı tercih ediyor. Kapı vizesi uygulamasının başlamasıyla 2-3 gün Çeşme, 1-2 gün Sakız Adası tatili planlarının yanı sıra, aynı noktadan farklı destinasyonları bir arada kullanıyorlar. Bayramdan mutluyuz" dedi.

MUĞLA'DA YERLİ TURİST YOĞUNLUĞU

Ege'nin incileri Bodrum, Marmaris, Datça, Ortaca, Ula ve Fethiye'deki oteller de Ramazan Bayramı rezervasyonlarıyla sezonu açtı. Ramazan Bayramı'nın, okulların ikinci ara tatil dönemine denk gelişiyle Muğla genelindeki konaklama tesislerinde rezervasyonlar arttı. Aşırı yoğunluk nedeniyle bazı seyahat firmaları bölgeye ek seferler koydu. Bodrum'da hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 19 dereceyi gösterirken, başta Gümbet Plajı olmak üzere Kumbahçe, Bitez ve Ortakent plajlarında yoğunluk oluştu.

'HUZURLU BAYRAM İÇİN HAZIRIZ'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, bayramda turizmcinin beklentisinin ciddi bir yoğunluk yönünde olduğunu söyledi. Yabancı turizm yoğunluğunun da sezonun açılmasıyla başladığını belirten Esin, "Adalara kapı vizesi uygulamasına geçildi. Adalara geçiş güzergahında olan turizm ilçelerimize hareketlilik getirdi. Bayram süresince açık olan tesislerin bir çoğunda yüzde yüzlük doluluk oranları olduğunu biliyoruz. Misafirlerimizin huzurlu bir bayram geçirmesi için ilçemiz hazır" dedi.

AYVALIK'TA ERKEN SEZON

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ılık havayı gören vatandaşlar soluğu denizde alırken, su sıcaklığının iyi olduğunu söylediler. Burhaniye ilçesinde de 9 günlük bayram tatilinde hareketlilik yaşanırken, deniz sezonu da erken açıldı. Turistik ilçede, bayram tatili ile birlikte hareketlilik yaşanmayı başlandı. Tarihi meşe ağaçları ve mavi bayraklı plajları ile adını duyuran Ören sahiline gelen vatandaşlar, kendilerini denize girmekten alamadılar.