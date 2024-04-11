‘Küresel ticarette toparlanma olacak’

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ekonomistleri küresel ticaretin bu yıl yavaş toparlanma göstererek yüzde 2,6 büyüyeceğini öngörürken, bölgesel çatışmalar, jeopolitik gerilimler ve ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin ticaretteki büyüme öngörüsünde aşağı yönlü riskler oluşturduğu uyarısında bulundu. Dünyada geçen yıl mal ticaretinin ekonomik değeri yüzde 5 düşüşle 24,01 trilyon dolara gerilerken, ticari hizmet ihracatı yüzde 9 artışla 7,54 trilyon dolara ulaşarak mal ticaretindeki düşüşü kısmen telafi etti. Ticari hizmet ticaretindeki büyüme, uluslararası seyahatlerdeki toparlanma ve dijital olarak sunulan hizmetlerdeki artıştan kaynaklandı. Geçen yılki küçülmenin ardından küresel ticaretin bu yıl yavaş bir toparlanma göstererek yüzde 2,6 ve 2025'te yüzde 3,3 büyüyeceği öngörülüyor. Enflasyonist baskıların bu yıl azalması ve özellikle gelişmiş ekonomilerde reel gelirin yeniden artmasıyla tüketimi artırması bekleniyor.