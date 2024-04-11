Kuşadası turizmde yeni rekorlar peşinde

Aydın Kuşadası'nda 5 yıldır belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ikinci dönem için güven tazeleyen Ömer Günel, görev yaptığı süre boyunca ilçede turizmin gelişmesi için önemli çalışmalara imza attı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yeni Asır Gazetesi Aydın Bölge Temsilcisi İhsan Karataş'a açıklamalarda bulundu Kuşadası'na 2023 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 25'lik bir artışla yaklaşık 2 milyon 500 bin konaklamalı turisti misafir ettikleri ve 531 kruvaziyer gemisinin yanaştığını belirten Başkan Günel, 2024 yılında çok daha iyi bir sezon geçireceğini dile getirdi. Başkan Günel, "Biz, kruvaziyer turizmini çok önemsiyoruz. 2024 yılı kruvaziyer turizmi açısından önceki yıllara göre çok daha iyi geçecek" dedi. Başkan Ömer Günel, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda açtığımız Ada Camping turizme yeni bir soluk getirdi. Kent merkezinde de açtığımız yeni müzelerle turizm yatırımları yapıyoruz. Kuşadası'na gelen dalış tutkunları için de Airbus A 300 tipi uçak batığımız var. 2024 yılı turizm sezonu Kuşadası'nda çok iyi geçecek."