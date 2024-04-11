TDV Ramazan ayında milyonlara yardım etti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Ramazan boyunca yurt içinde bin 3 şube aracılığıyla 81 ilde, yurt dışında ise 76 ülke 368 bölgede 2 milyon 46 bin ihtiyaç sahibine yardımda bulunduklarını aktardı. Turan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl ramazan yardımlarında önceliklerinin deprem bölgesi ve Filistin olduğunu belirtti. Ramazan boyunca yurt içinde 1003 şube aracılığıyla 81 ilde, yurt dışında ise 76 ülke 368 bölgede 2 milyon 46 bin ihtiyaç sahibine yardımda bulunduklarını aktaran Turan, "Milletimiz her sene olduğu gibi bu ramazan da alicenaplığını göstererek tüm dünyaya paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini sundu" dedi.