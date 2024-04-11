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Haberler Ekonomi Tıbbi cihaz sektöründen ihracatta büyüme hamlesi

Tıbbi cihaz sektöründen ihracatta büyüme hamlesi

ŞENOL KANTÜRK ÖZEL HABER
Tıbbi cihaz sektöründen ihracatta büyüme hamlesi

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği'nin (EGEDER) seçimli 15. Olağan Genel Kurulu, İzmir Hilton Garden Inn'de düzenlendi. Tek listenin yer aldığı genel kurulda yeniden göreve seçilen EGEDER Yönetim Kurulu Başkanı Onur Akgün, yeni dönemde de tıbbı cihaz üreticileri ile tedarikçilerinin hak ve menfaatlerini koruyacak çalışmalara devam edeceklerini belirterek; üyelere ve katılımcılara teşekkür etti.

Akgün, görev süreleri boyunca birçok projeyi hayata geçirme fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Biz, herkesin ulaşabildiği; erişilebilir, nitelikli ve güvenli sağlık hizmetlerinin sunumuna katkı sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda üyelerimiz özveriyle çalışıyorlar. Sağlık endüstrisinin önemli bir sac ayağı olan Tıbbi Cihaz Sektörü olarak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizin vizyonuna yakışır şekilde herkesin ortak çıkarlarına hizmet edecek bir yapı için çabalıyoruz" diye konuştu.

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