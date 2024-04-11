Yatırımcıların yeni gözdesi: Tiny House

Ramazan Bayramı ve yaz sezonunun gelmesiyle birlikte uzun süre tatil yapmak isteyenler yeni arayışlara girdi. Son dönemde giderek artan konut fiyatları ve konaklama bedelleri vatandaşları ve yatırımcıların yeni arayışlar içine girmesine neden oldu. İşte bunlardan biri de 'Tiny House' adlı prefabrik evler oldu. Sirius Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü, artan konut fiyatları ve konaklama bedelleri nedeniyle doğayla iç içe yaşamak ve tatil yapmak isteyenlerin Tiny House seçeneğine yöneldiğini söyledi. Öncü, Tiny House'ların sağladığı konfor ve yasalara uygun olması nedeniyle tercih edildiğini dile getirdi.

KONSEPT YAYGINLAŞIYOR

Yazlık almaya gücü yetmeyen ve konforlu bir barınma talebi olan insanlara uygun bir çözüm getirdiklerini kaydeden Barış Öncü, "Hobi bahçelerine yatırım yapan insanların arayışı devam ediyordu. Bu işin yasal anlamdaki tek noktasının Tiny House olacağını kararını verdik. Şehir dışı ve yurt dışında da araştırmalar yaptık. Kısa sürede Sirius Tiny House markasını tescil ettirdik. Satış sonrası servis sistemini de kuralım ve hitap ettiğimiz kitleye sorunsuz servis verelim diye düşündük. Bize güvenen üyelerimizi mağdur etmeden, satış sonrasında ve servis konusunda da bir güvence olabilmek adına bu işe girdik" dedi.

3 ANA MODELDE ÜRETİM

tane ana model üretimi gerçekleştirebildiklerini kaydeden Öncü, "Araçlarımızı tamamen butik ve kişiye özel tasarımlarla, uluslararası standartlara sahip şekilde oluşturuyoruz. Düz tek katlı, loft asma katlı ve bir buçuk katlı 3 ana modeli baz alarak mutfak dolaplarından tezgaha kadar birçok şeyi müşteri taleplerine göre hazırlayabiliyoruz. Ana modeller üzerinde her tür geliştirmeye yapıyoruz. Taban ve platform aynı karayolları standartlarına uygun şekilde. Standart bir modeli isteyen bir müşteriye teslim süremiz 60 gün civarında. Yaptığımız işin en iyisini yapmak için bu yola çıktık. Bu sektörde kalıcı olmak için girdik" şeklinde konuştu.