Gabar’da rekor seviyeye ulaşıldı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde petrol üretiminde ulaşılan rekor seviye için çalışanları tebrik etti. Erdoğan, "İnanıyorum ki, Gabar bu işin artık öncüsü olacak" dedi. Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti: "Sevgili işçi kardeşlerim her şeyden önce bugün ulaştığınız seviye sebebiyle sizleri şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum. Sizler gerçekten bu 100 bin gün varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız. İnanıyorum ki Gabar bu işin artık öncüsü olacak ve petrol üretiminde inşallah en kısa zamanda bu hedefe varmak suretiyle bizim gücümüze güç, milletimizin iradesine farklı bir irade koyacaksınız. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."