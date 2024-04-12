İhracatta en yüksek seviye görüldü

TİCARET Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl küresel ekonomideki zorlu koşullara rağmen Türkiye'nin, küresel mal ve hizmet ihracatından alınan payda çifte rekor kırdığı belirtildi. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre, küresel mal ihracatının 2023'te yüzde 5 azalışla 23,8 trilyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye'nin mal ihracatı zayıf küresel talep ve deprem felaketlerine rağmen yüzde 1 oranında artışla 256 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylece Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı pay 2022'de yüzde 1,02 iken 2023'te 0,06 puan artışla yüzde 1,08'e yükselmiş ve tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır."