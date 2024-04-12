Mesleksizlik sorunu alarm veriyor

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, her geçen yıl şiddetini giderek artıran ara eleman sorununun Türk Sanayisi açısından büyük bir riske dönüştüğünü belirterek "Ülkemizde olduğu gibi sanayide söz sahibi olan ülkelerde de mavi yaka olarak tabir edilen ara elaman ihtiyaçlarının beyaz yakadan çok daha fazla olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

Yorgancılar şöyle söyledi: "Ülkemiz özelinde, sorunun kaynağını meslek liselerinin nicelik ve nitelik açısından yetersiz olması ile gençlerimizin hala fabrikalarda veya teknik personel olarak çalışmak yerine masa başında veya kamuda çalışmak istemelerinde görüyoruz. İşte bu döngüyü kırmak için çocuklarımızın uygulamalı eğitimlerle meslek edinmelerini sağlayan mesleki ve teknik liselerinin teşvik edilmesini çok önemsiyoruz."