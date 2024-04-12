Muğla’da turistlere lokmalı karşılama

MUĞLA Fetiye'de bir süre önce başlayan Fethiye- Rodos seferleri Ramazan bayramı nedeniyle yine yoğun geçerken Rodostan Fethiye ye gelen yerli ve yabancı turistler için lokma ikramlık karşılama yapıldı. Yunan adalarına kapıda vize işlemlerinin başlamasıyla birlikte Rodos ile Fethiye arasında hızlı feribot seferleri gerçekleştirilirken Sky marine şirketi yetkilileri Ramazan bayramı nedeniyle feribotun yanaşacağı iskelede lokma döktürüp turistlere ikram ettiler. Sky Marine yetkilisi Hikmet Selçuk "Fethiye Rodos hızlı feribot seferleri bayram boyunca devam ediyor. Ramazan bayram boyunca ve sezon hareketli geçiyor. Yerli ve yabancı turistlerimizi kültürümüzde yer alan bayram lokması ile karşıladık. Bu vesileyle tüm halkımızın Ramazan. Bayramını kutluyoruz "diye konuştu.