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Haberler Ekonomi Ölüdeniz’de oteller tamamen dolu

Ölüdeniz’de oteller tamamen dolu

MURAT YALÇIN
Ölüdeniz’de oteller tamamen dolu
RAMAZAN Bayramı'nda hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Muğla Fethiye'de, Ölüdeniz Belcekız ve Kumburnu plajları hareketlendi, trafikte uzun kuyruklar oluştu. Yerli ve yabancı turistler, Nisan ayında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Kimi tatilciler de yamaç paraşütü ve çeşitli su sporları ile doyasıya eğlendi. Yoğunluktan dolayı trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, "Açık olan oteller nerdeyse dolu. Bu sene sezon iyi geçecek gibi gözüküyor. Ölüdeniz 'de şu an ciddi bir yoğunluk var" ifadelerini kullandı.
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