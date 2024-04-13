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Haberler Ekonomi Altın rekor kırmaya devam ediyor

Altın rekor kırmaya devam ediyor

HABER MERKEZİ
Altın rekor kırmaya devam ediyor
ALTININ gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 493 lira seviyesinde işlem gördü. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından dün saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 2 bin 493 lira seviyesinde. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 505 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 285 liradan satıldı. ABD'de önceki gün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.
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