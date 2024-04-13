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Haberler Ekonomi Bayramda ikinci el araçlar tercih edildi

Bayramda ikinci el araçlar tercih edildi

HABER MERKEZİ
Bayramda ikinci el araçlar tercih edildi

İKİNCİ el araç piyasasında her geçen gün artan fiyatlar nedeniyle durgunluk yaşanırken bayram tatili ile birlikte satışların patlama yaptığı öğrenildi. 9 günlük tatile arabasız girmek istemeyenler soluğu oto galerilerde aldı.

'NOTERLERİN ÖNÜ DOLDU'

İZMİR Otokent Başkanı Feyzi Demir, "İkinci ellerde bir hareket var. Bayram öncesi bu kadar değildi. Çok sayıda galerilerimizde duran araçlar peynir ekmek gibi adeta satıldı" dedi. Demir, bayram öncesinde galerilerin hem de noterlerin kalabalık ile karşı karşıya kaldığını söyleyerek "Son 15 gündür bir hareketlilik yaşandı. Hem experlerin önü doldu hem noterlerin önü tatil öncesi araç almak isteyen binlerce vatandaşlarla ve galericilerle doluydu" dedi.

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