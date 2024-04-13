Brent petrolün varil fiyatı 90,51 dolar

BRENT petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,51 dolardan işlem görüyor. Önceki gün 90,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, dün saat 10.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 90,51 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,92 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişeleri etkili oluyor. İsrail'in önceki hafta Suriye'nin Şam kentindeki İran konsolosluğuna yönelik saldırısının ardından bölgede tansiyonun yükselmesi, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeleri beslemeye devam ediyor.