Çanak enginar üreticisini sevindirdi

DENİZLİ'NİN Çal İlçesine bağlı Selcen Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl, ilk kez dikimi yapılan enginar bol ürün verip üreticisini sevindirmişti. Geçen yıl 'Kalp' cinsi enginar dikiminin yapıldığı mahalleye bu yıl 'Çanak' cinsi enginar dikimi de yapıldı. Bu yıl Selcen Mahallesi'nde kalp enginara ilave olarak deneme amaçlı 1 dönümlük araziye 'Çanak' cinci enginar dikimi de yapıldı. Üretici Ömer Ayhancı, " Çiftçiye örnek olması için geçen yıl 3 dönümlük bir araziye 2 bin kök enginar dikimini yapmıştık. Bu yıl kalp enginara ilave olarak bir dönüm daha çanak enginar dikimi yaptık. Toplam dört dönümlük sulak arazimizde 2 bin 500 kök enginarınız bulunuyor" dedi.