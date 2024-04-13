‘Evlerin satış fiyatları düşecek’

DÜNYAYI ve ülkemizi saran koronavirüs salgınının ardından yaşanan ekonomik çalkantılar ile birlikte inşaat sektörü de olumsuz etkilendi. Demir sektörü temsilcilerinden Muzaffer Küçükdoğan, kredilerin açıldığını ve faizlerin düşmesini beklediklerini söyledi. Küçükdoğan, "Faizler düşecek ve evlerin de fiyatları buna bağlı olarak düşüş yaşayacak. Bu sürecin inşaatta yatırım yapmak için tam zamanı olduğunu düşünüyorum. İnşaat sektörü ile birlikte yüzden fazla kalem iş sektörü de otomatik olarak hareket geçecek. Yeni inşaatların gerçek fiyatları bulacağı için sektörün canlanacağını ümit ediyorum. Üretmek ve çalışmak lazım. Yerli ve milli yatırımlar devam etmeli, bunun yanı sıra ekonomimizin ana temel unsanlarından ve yüze yakın iş koluna destek olan inşaat sektöründe yatırım yapma zamanı" dedi.