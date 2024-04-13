İlk çeyrekte otomotiv ihracatının yüzde 67’si AB’ye

TÜRKİYE otomotiv endüstrisinin yılın ilk 3 ayındaki ihracatının 6 milyar 108 milyon 213 bin dolarla yüzde 66,9'u Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yönelik oldu. Otomotiv endüstrisi, bu dönemde ülke ihracatının yüzde 14,3'ünü gerçekleştirdi. Ülkeler bazında bakıldığında, AB ülkeleri, ocak-mart döneminde Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 66,9 payla ilk sırada yer aldı.

108 MİLYONLUK DIŞ SATIM

BU ülkelere 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 6 milyar 108 milyon 213 bin dolarlık dış satım yapıldı. Böylece AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu. Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla dahil olduğu "diğer Avrupa ülkeleri" grubuna dış satım ise yüzde 27 artışla 1 milyar 228 milyon 919 bin dolar oldu.